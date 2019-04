Liverpool, Klopp: "Porto squadra ben organizzata, per noi sarà una finale"

Anche il Liverpool scende in campo contro il Porto per l'andata dei quarti di finale di Champions League: un impegno complicato per la squadra di Jurgen Klopp che, ai microfoni di Sky Sport, non sottovaluta l'avversario: "Ogni partita per noi, da qui alla fine, sarà una finale. Siamo ambiziosi in qualsiasi competizione, dobbiamo offrire il meglio di quello che possiamo in campo, andare lì fuori e lottare su ogni pallone perché il Porto è una squadra dinamica, ben organizzata; se li affrontiamo in modo statico non andremo lontano. Non importa quale competizione affrontiamo, dobbiamo pensare una partita alla volta" sono state le sue parole.