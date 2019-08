© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp ha parlato a Kicker sottolineando anche il suo possibile addio al Liverpool al termine del suo attuale contratto: "Io via nel 2022? Pare che possa andare così. Chi può dire se riuscirò a dare il massimo per altri tre anni? Se decido di non poter proseguire, mi prenderò una pausa e deciderò cosa fare. Ho un problema: non posso fare solo un po', devo fare tutto o niente. E' probabile però che dopo essermi preso una pausa di un anno, riesca a recuperare le energie per ripartire a lavorare".