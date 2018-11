Liverpool, Klopp: "Prestazione brillante. Rosso a Henderson? Succede"

© foto di Imago/Image Sport

Successo importante conquistato dal Liverpool che ha trionfato 3-0 in casa del Watford. Dopo la gara il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp ha detto: "Penso che il risultato dica tutto perché siamo rimasti testardi, abbiamo difeso e contrattaccato, quindi abbiamo avuto alcuni momenti davvero belli in cui non abbiamo segnato, il che non è un grosso problema se rimaniamo in vantaggio. Prestazione brillante, soprattutto bella l'azione del terzo gol. Dobbiamo affrontare trasferte difficili e questa era una di quelle dove niente è scontato. Sull'espulsione di Henderson? L'ho visto in campo ma non ho potuto rivederlo. Succede, Jordan Henderson non era contento del suo errore, ma è umano, ha un cuore così, a volte ti porta sulla strada sbagliata".