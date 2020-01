© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Passaggio del turno in FA Cup per il Liverpool. Queste le dichiarazioni di Jurgen Klopp, riportate da IlPosticipo, al termine della sfida. "Dei due giocatori che hanno iniziato l’ultima partita, uno si è anche infortunato. Questa è la situazione in cui ci troviamo. Ecco perché è stato necessario modificare così tanto la formazione. La Coppa non c’entra, è una questione di necessità. Comunque è stato molto importante che i giovani hanno iniziato a giocare. Ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi della loro partita, è stata eccezionale. Abbiamo segnato il goal e controllato il gioco. Mi sono piaciuti. Mi sono goduto ogni singolo momento. Jones? Si tratta di un gol sensazionale, segnato da un ragazzo eccezionale ma non riesco a capire perché le persone non chiedano di Chirivella, Larouci e Williams. Evidentemente devono segnare anche loro. Tutto il resto è stato assolutamente perfetto. È stata una prestazione sensazionale considerato che la squadra scesa in campo era senza esperienza".