Liverpool, Klopp: "Primo tempo brillante, meno la ripresa"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, analizza così nel post-partita il 3-0 rifilato al Manchester City: "Non è il risultato che ci aspettavamo, ma nella ripresa dovevamo fare di più col pallone. Il primo tempo è stato brillante e nella ripresa abbiamo difeso molto bene. Per il ritorno non ci sarà Salah per infortunio ed Henderson per squalifica: per questo non sono felice, ma allo stesso tempo non sono arrabbiato".