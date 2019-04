© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 5-0 rifilato all'Huddersfield, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato della lotta Scudetto contro il Manchester City impegnato domani contro il Burnley: "Ok, 91 punti, è pazzesco. Alla fine, non possiamo fare di più che vincere queste gare e questo è quello che abbiamo fatto finora ed è quello che cercheremo di fare ancora. Perché dovremmo pensare in quale gara il City potrebbe scivolare o meno? Può succedere di tutto ma noi dobbiamo continuare a vincere. Siamo pronti per fare la storia, possiamo arrivare a 97 punti e allora proviamoci".