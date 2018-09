Liverpool, Klopp: "Provo a recuperare Van Dijk. Hazard non immarcabile"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Chelsea. In dubbio la presenza di Virgil van Dijk: "È un giocatore di classe mondiale e non è bello farne a meno. Ma possiamo farlo, anche se preferirei recuperarlo. Vedremo se ce la facciamo e se sarà in forma giocherà. Hazard? Nessun giocatore è immarcabile, dobbiamo solo chiudere gli spazi giusti".