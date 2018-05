Liverpool, Klopp: "Raggiungere la finale di Champions è un segno"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del grande obiettivo raggiunto dai Reds, la finale di Champions League: "Siamo migliorati molto, siamo sulla strada giusta: il gap con i top club europei si sta riducendo. È molto importante per noi, per poter acquistare nuovi giocatori e trattenere i migliori, far vedere in maniera chiara quanto il nostro percorso sia andato avanti. Ovviamente il modo migliore per farlo è stato raggiungere la finale di Champions League. In quasi tre anni, abbiamo raggiunto tre finali: non male come bottino. Siamo qui per vincere, ma l'unico modo per farlo è arrivare in finale. Se non ci arrivi, non hai speranze. Noi ci siamo riusciti ed è davvero meraviglioso. Quando inizia la stagione è normale fare dei progetti, ma nessuno aveva pianificato di raggiungere la finale di Champions League. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario ed hanno reso possibile l'impossibile. Le finali di Champions sono una cosa rara, a meno che tu non sia il Real Madrid o il Barcellona. È una situazione eccezionale, sono davvero contento. All'Olimpico non abbiamo giocato bene come abbiamo fatto durante altre gare di Champions, ma anche durante la partita sapevo che ce l'avremmo fatta".