Liverpool, Klopp risponde ad Ancelotti: "Bella volpe sulle dichiarazioni"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Liverpool, il tecnico dei reds Jurgen Klopp ha risposto alle dichiarazioni del pomeriggio di Carlo Ancelotti. "Ancelotti ha avuto parole importanti per lei. "Carlo Ancelotti mi piace molto, lo rispetto, ha allenato grandi club ed è anche una bella volpe nel dire cose carine. Ma anche io ho tanta esperienza, noi dobbiamo pensare alla partita in uno stadio con un'atmosfera incredibile e dobbiamo solo pensare a scendere bene in campo per disputare una buona partita", le parole del mister tedesco.