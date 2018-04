Liverpool, Klopp: "Risultato giusto, Firmino e Salah dovevano riposare"

Risultato finale Everton-Liverpool 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un punto che muove la classifica, ma che permette soprattutto di uscire imbattuti dal derby del Merseyside: il Liverpool, dopo aver sconfitto per 3-0 il Manchester City in Champions League, si rituffa in campionato con un pareggio contro l'Everton nonostante una formazione all'insegna del turnover con Firmino e Salah, leggermente infortunato, tenuto a riposo. Soddisfatto, a fine gara, l'allenatore tedesco Jurgen Klopp: "Abbiamo controllato il gioco per circa 60 minuti, poi tutto è diventato più complicato. Dovevamo continuare a fare quanto fatto nella prima ora di gioco, ma non ci siamo riusciti. Alla fine abbiamo mantenuto la porta inviolata nonostante le loro due occasioni nel finale quindi direi che il risultato va bene. Salah e Firmino? Il brasiliano ha giocato molte partite quindi era logico farlo riposare. Penso sempre a come possiamo vincere il prossimo match e quindi ho bisogno di gambe fresche, Ecco perché abbiamo apportato le modifiche" ha ammesso in conferenza stampa.