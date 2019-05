Liverpool, Klopp: "Salah è disperato. Recupererà per il campionato"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona. Sull'assenza di Mohamed Salah il tecnico ha precisato: "Si sente ok, ma non è abbastanza da un punto di vista medico. È disperato". Klopp ha inoltre precisato che Salah sarà disponibile per la sfida di Premier League contro il Wolverhampton