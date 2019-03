Liverpool, Klopp: "Sarà sfida equilibrata, ci vorrà coraggio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco: "Abbiamo bisogno di fare le cose giuste nei momenti giusti. Il Bayern è una squadra di calcio di grande livello, la conoscono tutti. Bisognerà impegnarsi al massimo. Dobbiamo avere fiducia e coraggio, cercando di giocare il nostro miglior calcio. Ci saranno momenti in cui domineremo, altri in cui soffriremo. Sarà una sfida molto equilibrata".