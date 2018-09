Liverpool, Klopp sfida il Chelsea: "Dobbiamo imparare dagli errori"

© foto di Imago/Image Sport

Il ko in Coppa di Lega col Chelsea brucia ancora a Jurgen Klopp, ma il tecnico del Liverpool pensa di poter utilizzare quella sconfitta per far crescere la squadra. "Perdere non piace a nessuno, ma non dobbiamo essere sorpresi. Sono cose che possono accadere, specialmente contro squadre molto forti come il Chelsea - ha spiegato il tecnico dei Reds in vista della sfida di Premier contro il Chelsea -. Quando non sfrutti le tue opportunità e lasci il campo aperto all'avversario, si corrono dei rischi. E questo è quello che è successo. Dobbiamo utilizzare le informazioni raccolte per vincere. Dopo una sconfitta l'umore non è buono, ma abbiamo la possibilità di tornare subito in pista - ha continuato - Andremo a Stamford Bridge per fare meglio. L'eventuale +5 dal Chelsea in caso di vittoria? Non ci pensiamo, mancano ancora tantissime partite".