Liverpool, Klopp: "Stesse chance del City. Salah dal 1'? Non sono sicuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Pep Guardiola, tocca a Jurgen Klopp presentare in conferenza stampa il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Manchester City, in programma domani all'Etihad Stadium: "C'è ancora tanto lavoro da fare. Non contano i favori dei pronostici, dobbiamo andare in semifinale. Salah dal 1'? Non sono sicuro al 100%. Alle 17 ci alleneremo e vedremo se potrà lavorare col gruppo. Poi domani decideremo cosa fare. Contro il City servirà il miglior Liverpool. Non abbiamo più chance rispetto a loro, sarà un grande test per entrambe le squadre". L'uomo del momento, Mohamed Salah, ha accusato infatti un problema muscolare proprio all'andata ed è restato fuori nel derby di sabato con l'Everton.