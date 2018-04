Liverpool, Klopp: "Stiamo facendo il possibile per recuperare Salah"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con l'Everton: "Con Salah stiamo facendo di tutto per far sì che possa recuperare. Ci sono ancora 24 ore, aspettiamo e vediamo cosa succede. Possibile turnover? E' una situazione complicata. Dovremo considerare tutto ma ovviamente in campo andrà una squadra in grado di vincere la partita. Oxlade-Chamberlain? I suoi miglioramenti sono dovuti alla sua qualità e al suo potenziale".