Liverpool, Klopp su Alisson: "Anche in caso di CL vinta l'avremmo preso"

Jurgen Klopp ha parlato a Kicker dell'acquisto di Alisson operato dal Liverpool nel corso di questa sessione estiva: "Ho detto a Karius le cose come stanno, e non ciò che voleva sentirsi dire. La finale di Champions League persa però non c'entra niente: fosse stato comunque sul mercato, avremmo preso Alisson anche in caso di vittoria della finale".