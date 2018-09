Liverpool, Klopp su Alisson: "Meglio un errore in una gara vinta"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Leicester, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è tornato sull'errore di Alisson che ha portato al gol delle Foxes: "Tutti dobbiamo imparare da questo, non solo Alisson. Gli ho detto che è stata la migliore gara per fare questo errore perché alla fine abbiamo vinto, quindi ora va tutto bene. Non dovevamo giocare sempre su Alisson, sapevo che sarebbe arrivato l'errore perché il pubblico ha cercato di renderlo un po' nervoso, il che è normale, era il suo obiettivo, è così, ma non c'è problema".