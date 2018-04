Liverpool, Klopp su Salah: "Forte anche a Roma ma il centro era Dzeko"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato così di Mohamed Salah ai microfoni di Premium Sport, al termine della sfida di Champions vinta contro il Manchester City: "Penso che Salah fosse già molto forte alla Roma ma forse gli serviva un'altra stagione per diventare un grande goleador. Anche in Italia aveva tanti occasioni ma non sempre era cinico. Ora i suoi compagni credono in lui e lo servono appena possono. Nella Roma il punto di riferimento era Dzeko. Io non c'entro nulla: il merito suo e dei compagni".