Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro l'Everton: "E' una grande sfida per entrambi i club. Noi cercheremo di essere pronti e di giocare il nostro miglior calcio. Dovremo essere al 100%, se saremo inferiori a questa soglia anche solo di poco rischieremo di perdere. Dovremo essere duri ma giusti, puliti. Essere aggressivi, seppur nel modo più legale possibile. Sarà questa la chiave del match. Infortuni? Firmino è da valutare. Lui vuole esserci ma serve prudenza".