Liverpool, Klopp: "Tanti match in pochi giorni ma non ci lamentiamo"

Dopo il Community Shield perso ai rigori contro il Manchester City, Jurgen Klopp ha parlato dei prossimi impegni del suo Liverpool che venerdì aprirà la Premier League e poi si giocherà la Supercoppa Europea contro il Chelsea: "Saremo pronti per venerdì e avremo tempo per la sfida contro il Chelsea. Sono eccessivamente felice di avere solo tre giorni per la partita di Southampton? No. Ma è questa la situazione e non posso cambiarla, non ci penso nemmeno. Torniamo da Istanbul e poi giochiamo il sabato. Dopo giocheremo a Southampton. Tutti questi match saranno incredibilmente difficili ma è il nostro programma e non ci siamo mai lamentati del calendario".