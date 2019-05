© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della conferenza stampa di vigilia della finale di Champions League contro il Tottenham, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Se guardiamo la classifica in campionato, potremmo pensare di essere avvantaggiati, visti i punti di vantaggio ottenuti. Gli scontri diretti col Tottenham però sono sempre stati avvincenti, entrambi finiti sul 2-1. Credo però non sia importante dire che favorito prima ella gara, bisogna dimostrarlo sul campo. Per noi ovviamente non è una novità giocare contro squadre inglesi. Qualificarsi per una finale è però qualcosa di straordinario. Dobbiamo essere felici per il calcio inglese. Sono felice anche per Maurizio (Sarri, ndr) che ha vinto l'Europa League. In questa finale abbiamo due squadre di calcio che hanno potenziale e carattere. Vedremo anche il clima e le condizioni esterne in che modo influenzeranno la partita".