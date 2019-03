© foto di Imago/Image Sport

Il manager del Liverpool Jürgen Klopp è intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK per analizzare il pareggio nel Merseyside Derby contro l'Everton: "È stata una partita difficile per molte ragioni. Una gara complicata da controllare, abbiamo avuto alcune grandi occasioni con Salah e Fabinho, non ricordo opportunità da parte loro. Non è esattamente il risultato che volevamo, ma è stata una sfida molto complessa. Non è stata una bellissima partita, ma abbiamo conquistato un punto contro un'avversaria motivata. Ora pensiamo alla prossima contro il Burnley. Siamo a pochissimi metri da qui, ma sarà un match completamente differente”.