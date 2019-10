Liverpool, Klopp: "Vittoria meritata contro un super Leicester"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 2-1 rifilato al Leicester in pieno recupero grazie al rigore di Milner, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp dopo la gara ha detto: "Abbiamo vinto la partita, meritatamente, stavamo meglio. Il Leicester è una super squadra ed è stato fantastico per 30 minuti, ma a parte questo non è che Adrian abbia fatto 30 parate. Il rigore finale? Penso che andando in area, Sadio Mane probabilmente si stesse assicurando di sfruttare al massimo il contatto e l'arbitro ha concesso il rigore. E' sempre difficile decidere in queste circostanze".