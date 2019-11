© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'ennesima vittoria conquistata in Premier League contro il Crystal Palace, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha detto: "Alla fine abbiamo vinto la partita e abbiamo anche meritato. Non ci sono stati troppi errori ma il gol che hanno segnato è stato buono. Sono contento del risultato e di grandi parti della prestazione perché so che non è possibile essere brillanti in ogni partita. L'atmosfera era davvero buona. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Ora abbiamo vinto, bene, andiamo a casa e prepariamoci per il Napoli".