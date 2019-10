Liverpool, Klopp: "Vogliamo essere l'avversario più fastidioso al mondo"

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Salisburgo, valevole per il gruppo Champions che comprende anche il Napoli: "

Come sta Alisson?

"Dobbiamo aspettare le notizie dello staff medico. Pare che stia benissimo ma non vogliamo correre rischi. Domani sera non ci sono possibilità che giochi".

Cosa ne pensa di Haland?

"E' un giocatore meraviglioso, giovane e molto sicuro di sé. Penso che sia un giocatore forte e al momento è nel posto perfetto per prepararsi alle prossime sfide della sua vita professionale".

Il Salisburgo che tipo di avversario è?

"E' una squadra giovane ed eccitante. Sono forti, un buon avversario da affrontare e ben organizzato".

Van Dijk dopo la partita contro il Napoli è ancora il difensore del mondo?

"Sono contentissimo di tutti i miei giocatori ma è il migliore al mondo o almeno il migliore in questo momento".

Qual è il vostro obiettivo dopo il successo della stagione passata?

"Siamo una bella squadra. Vogliamo essere l'avversario più scomodo del mondo del calcio".