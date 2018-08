Liverpool, Klopp vuol far shopping in Bundes: obiettivo Pavard

© foto di Imago/Image Sport

Non s'interrompe la caccia ai rinforzi per il Liverpool. Nonostante il mercato chiuso, Jurgen Klopp vorrebbe prenotare per le prossime sessioni di mercato Benjamin Pavard. Centrale e terzino destro della Francia e dello Stoccarda, ha un costo di 39 milioni di euro ed è legato al VfB da un contratto fino all'estate del 2021. Lo scrive il Mirror.