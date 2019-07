© foto di Imago/Image Sport

Interessante indiscrezione lanciata dall'Inghilterra. Dopo l'addio al Bayern Monaco e il 'no' al Monaco per questioni di cuore, per Franck Ribery potrebbero aprirsi le porte dei campioni d'Europa. Metro informa che il Liverpool starebbe pensando all'ala francese poiché servono alternative in attacco al tridente titolare Mané-Firmino-Salah e per Jurgen Klopp Ribery sarebbe un'opzione di livello, insieme a Shaqiri e Origi già in rosa.