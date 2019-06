Liverpool, Klopp vuole trattenere Origi: parte la trattativa per il rinnovo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel finale di stagione Divock Origi (24) ha convinto fino in fondo il Liverpool, tanto che adesso sarebbe pronto per lui il rinnovo di contratto. Sono partite le negoziazioni con i suoi agenti per prolungare un accordo che attualmente è in scadenza tra un anno, a giugno 2020. Jurgen Klopp vorrebbe tenere il belga anche il prossimo anno, malgrado ci sia il Betis su di lui, pronto a proporgli un ruolo da protagonista.