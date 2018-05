Liverpool, l'addio del "cervello" Buvac lascia la squadra in shock

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto colpo per il Liverpool. A poche ore dall'importantissimo ritorno della semifinale di Champions League contro la Roma, il "cervello" di Klopp Zeljko Buvac ha infatti lasciato il club per motivi personali. Un forfait che, come riporta il Telegraph, ha lasciato la squadra in stato di shock in un momento davvero delicato. Il vice-allenatore dei Reds, intanto, non volerà neanche in Italia.