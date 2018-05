Liverpool, l'esperienza di Emre Can in campo può essere già finita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool Echo racconta che Emre Can potrebbe non scendere più in campo con il Liverpool. Jurgen Klopp spera di recuperarlo in vista della finale contro il Real Madrid del 26 maggio a Kiev ma il giocatore è out da due mesi per un problema alla schiena. E' in Germania per trattamenti ma i risultati degli ultimi test non sono stati come sperato. Il futuro alla Juventus è vicino, per questo l'avventura coi Reds del forte centrocampista ex Bayer Leverkusen potrebbe essere già finita, almeno sul campo.