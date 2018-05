Liverpool, l'ex portiere Clemence rincara la dose: "Karius segnato a vita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo storico ex portiere del Liverpool e della Nazionale inglese Rey Clemence, intervistato dalla BBC, ha commentato amaramente gli errori di Karius nella finale di Champions: "Ha commesso due errori terribili nel momento chiave della partita. Dovrà convivere con questo per tutta la vita. Se sbagli in gare così importanti, d'altronde, la gente se lo ricorderà e te lo farà notare per tutta la carriera".