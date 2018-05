Liverpool, la famiglia di Sean Cox: "Condizioni ancora critiche"

La famiglia di Sean Cox, il tifoso accoltellato nella notte di Liverpool-Roma da alcuni delinquenti lo scorso 24 aprile, ha postato un comunicato tramite il sito ufficiale del Liverpool: "Sean rimane in condizioni critiche ma è un combattente e grazie al supporto medico e spirituale che sta ricevendo abbiamo fiducia che un giorno nostro marito, padre e fratello torni a casa per stare insieme alla sua famiglia. Nel frattempo chiediamo che la nostra privacy continui ad essere rispettata e non appena avremo novità le condivideremo al momento opportuno. Fino ad allora l'unica cosa che possiamo fare e sperare e pregare per Sean, consapevoli che sta ricevendo le migliori cure possibili".