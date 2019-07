Liverpool, la priorità rimane il rinnovo di Origi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Jurgen Klopp vuole assolutamente blindare Divock Origi, eroe della scorsa Champions League vinta dal Liverpool. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph il club farà di tutto per rinnovare il contratto al giocatore belga. L'accordo con i reds è in scadenza nel 2020 e il manager tedesco non vuole privarsi di un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco.