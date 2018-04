Liverpool, la sorpresa di Klopp: "La Roma? Pensavo fosse uno scherzo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp dopo il successo contro il Manchester City ha commentato il passaggio in semifinale della Roma: "Stavo andando verso le scale degli spogliatoi quando mi hanno detto del risultato di Roma. Onestamente pensavo fosse uno scherzo. Non perché io non rispetti la Roma, anzi è il contrario. Ha una squadra fantastica, pensate a Dzeko... La Roma inoltre ha ceduto Salah ed è comunque in semifinale di Champions. E' qualcosa di incredibile. La cosa normale sarebbe stata una finale fra Barcellona e Manchester City, invece ora sono entrambe fuori".