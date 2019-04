© foto di Imago/Image Sport

"Super Salah". Di facile lettura il titolo del tabloid The Telegraph, che si prostra ai piedi del fenomeno egiziano. Sono tutte per lui le aperture dei quotidiani sportivi d'Oltremanica, titoli che s'è meritato con il bel gol segnato nella rimonta del Liverpool sul campo del Southampton. "Il salvatore", scrive il Daily Express, giocando con l'esultanza dell'ex Roma che s'è tolto la maglietta subito dopo la rete. Anche dal Mirror arrivano complimenti per Momo, al quale i Reds s'aggrapperanno nella corsa al titolo: "Concludi il campionato", gli chiede Mirror Sport.