Liverpool, Lallana rischia il Mondiale. Klopp ammette: "Infortunio serio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel finale della sfida contro il Crystal Palace il Liverpool ha perso per infortunio Adam Lallana. Il giocatore inglese infatti ha subito un brutto infortunio stando a quanto ha dichiarato il tecnico dei Reds Jurgen Klopp: "Non ho parlato con lui ma l'ho visto. È assolutamente brutto. Non sappiamo esattamente quello che ha, ma nel primo momento e poi quando l'ho visto scendere sembrava davvero serio, ad essere onesti. Sembra che sia qualcosa a livello di muscoli, non possiamo fare ulteriori valutazioni per ora ma lo faremo dopo gli esami", ha detto il tecnico tedesco. Lallana dunque rischia di saltare il Mondiale di Russia con l'Inghilterra.