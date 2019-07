Liverpool-Lione 3-1 il finale: in gol Firmino e Wilson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima vittoria per il Liverpool nelle ultime cinque amichevoli. I Reds, dopo la sconfitta contro il Napoli, hanno vinto 3-1 nel test match contro il Lione. Depay ha sbloccato la sfida su calcio di rigore, poi è arrivato il pareggio di Firmino al 17’. In gol anche Wilson, mentre l’ex Sampdoria Andersen si è reso protagonista in negativo per l’autogol al 21' del primo tempo. Domenica 4 agosto la squadra di Klopp scenderà in campo per sfidare il Manchester City, in palio il Community Shield.