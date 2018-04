Liverpool, Lovren: "Mantenere la porta inviolata è stato grandioso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dejan Lovren, difensore del Liverpool, ha parlato dopo la vittoria ottenuta in Champions contro il Manchester City (3-0) nell'andata dei quarti di finale: "Abbiamo bisogno di rilassarci e mantenere la testa bassa, abbiamo di fronte una grande partita contro l'Everton prima del match di ritorno. Sarà difficile, ma, se giocheremo la nostra gara, possiamo andare avanti. È un risultato fantastico, non possiamo rilassarci per un secondo contro una squadra come il City: possono segnare quando vogliono, quindi mantenere la porta inviolata è grandioso".