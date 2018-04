Liverpool, maglia per Sean Cox nello spogliatoio dei Reds

Prima della partita giocata e pareggiata contro lo Stoke City, all'interno dello spogliatoio dei Reds è stata appesa la maglia del St. Peters GAA, squadra di Dunboyne, in sostegno di Sean Cox, tifoso dei Reds in coma dopo gli scontri contro i tifosi romanisti prima della sfida di Champions League. Ecco la foto della maglia appesa tra quelle di Salah e Firmino:

The jersey of St Peter's GAA, Dunboyne hangs in the Anfield dressing room in support of Sean Cox. pic.twitter.com/mFtlQpNX5Y

— Liverpool FC (@LFC) 28 aprile 2018