Liverpool-Man City 3-0, ecco come la stampa inglese esalta i reds

Stampa inglese unanime nel celebrare l'impresa del Liverpool a cui è bastato un tempo per spazzare via il Manchester City: "Smashed" titola il Daily Mail, ovvero: "Distrutti". "AnField of dreams" è il titolo scelto da Metro con un gioco di parole ("Anfield dei sogni" o "Campo dei sogni"). "IncREDibles" titola il Mirror. Di seguito la rassegna stampa: