© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 17.30 ad Anfield Road andrà in scena il big match di Premier League tra Liverpool e Manchester City. I Reds scenderanno in campo con il tridente formato da Salah, Firmino e Manè mentre Pep Guardiola risponderà con Bravo in porta, al posto di Eder infortunato, mentre in attacco punta su Aguero, Sterling e David Silva.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LIVERPOOL (4-3-3): Allisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané.



MAN CITY (4-2-3-1): Bravo, Walker, Stones, Angelino, Fernandinho, Gündogan, Rodri, De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva; Aguero.