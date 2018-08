Liverpool, Mané: "Sono più veloce di Salah. Sui 200 metri vinco sicuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sadio Mané, attaccante senegalese del Liverpool, ha concesso un'intervista a Marca in occasione di una manifestazione legata ai suoi sponsor. Questi i passaggi più significativi: "Ho realizzato il mio sogno, ed è quello che ciascuno dovrebbe perseguire. Il consiglio che posso dare a chi arriva in Europa è molto semplice: lavora per ottenere quello che vuoi. Lavora duro, allenati e fatica. Credi in tutto ciò che fai e il tuo destino sarà nelle tue mani. Abbiamo vinto trofei, ma ci manca da troppo tempo il successo in Premier League. Ecco perché abbiamo preso tanti giocatori forti: vogliamo destreggiarci nella grande sfida dell'assalto al campionato. Una squadra forte come la nostra poi dovrebbe lottare per tutte le competizioni".

Infine una battuta su chi sia il più veloce tra lui e Salah. Mane non ha dubbi: "Sono più veloce io. Forse non sulla breve distanza, ma sui 100 o 200 metri vinco sicuro".