© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Salah alla vigilia della sfida contro il Manchester City: "Sei punti-sette punti, non è finita. Perché basta un periodo ristretto nel quale perdi due partite e ti hanno recuperato. Sicuramente è troppo presto per parlare di un'ipotetica vittoria in Premier League. Fino a quando la squadra vince e io segno le cose vanno bene, non devo preoccuparmi di quello che si aspettano da me perché le voci non fanno altro che aumentare la pressione".