Il Liverpool blinda Sadio Mané. Secondo quanto riporta Liverpool Echo, i Reds non sarebbero infatti propensi a liberare l'attaccante senegalese. Il classe '92, autore finora di 20 reti in questa stagione, è uno dei grandi obiettivi di Zidane per la prossima stagione.