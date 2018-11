© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la firma sul nuovo contratto, che lo legherà al Liverpool "a lungo termine", Sadio Mané ha dichiarato al sito ufficiale del club inglese: "Sono molto felice di prolungare la mia permanenza a Liverpool. È un grande giorno per me e non vedo l'ora di aiutare la squadra a vincere trofei e a realizzare i sogni. Quando ho avuto la possibilità di venire qui, due anni fa, non ho avuto dubbi, non ci ho pensato 2 volte. Sono arrivato nel club giusto al momento giusto, è stata la decisione migliore della mia carriera".