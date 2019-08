© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria contro il Southampton, l'attaccante del Liverpool Sadio Manè, grande ex della gara, ha parlato ai media inglesi: "Che partita, non è stata facile ma dovevamo aspettarci una partita difficile come questa in questa fase della stagione. Dopo aver giocato 120 minuti mercoledì non è stato facile e ci è voluto un po' di tempo per entrare in gara. Ma abbiamo ottenuto i tre punti e penso che abbiamo meritato la vittoria. Una volta segnato il primo goal è stato tutto più facile per noi. Il gol dell'ex? Mi dispiace che sia arrivato il gol contro la mia vecchia squadra e ma ora vesto la maglia del Liverpool e ho grande rispetto per questa squadra. Ho imparato molto qui ma il calcio è così".