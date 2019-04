Liverpool, Mané incedibile. Ma il Real punta sulla volontà del giocatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid non molla Sadio Mané. L'attaccante senegalese del Liverpool è uno dei grandi obiettivi di Zidane, ma il Liverpool per ora non cede e i blancos non vogliono andare allo scontro. Per portare Mané nella capitale spagnola servirà dunque una netta presa di posizione da parte dello stesso giocatore: sarà lui a dover chiedere ufficialmente la cessione ai Reds in estate per aprire una trattativa tra i due club.