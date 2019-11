© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da France Football, Sadio Mané ha raccontato lo speciale rapporto che lega i calciatori del Liverpool a mister Jurgen Klopp: "Il segreto di Klopp è quello di essere come un padre per tutta la squadra. Lo amiamo tutti come un genitore, ma in quanto tale lo temiamo pure. Mi fido ciecamente di Jurgen. Contro il Barcellona, prima di quella famosa rimonta in Champions, ci disse che avremmo raggiunto la finale. Così facendo, riuscì a toglierci ogni pressione di dosso e noi in campo facemmo l'impresa", le parole dell'attaccante dei Reds.