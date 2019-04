© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Liverpool Sadio Mane, accostato nelle ultime settimane al Real Madrid, ha parlato a LFC Magazine soffermandosi sui suoi piani per il futuro: "Voglio diventare una leggenda del Liverpool. Anzi, non solo del Liverpool ma della Premier League in generale. Questo è uno dei miei principali obiettivi e farò di tutto per raggiungerlo. Sono felicissimo di giocare per questo club e ogni giorno cerco di fare il massimo per regalare un trofeo ai tifosi".