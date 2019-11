© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con due gol nel finale, il Liverpool ha rimontato in casa dell'Aston Villa e Sadio Manè, autore del 2-1 vincente, dopo la gara ha detto: "Oggi non è stata la nostra migliore prestazione, ma abbiamo meritato i tre punti. Siamo stati bravi sui corner e alla fine sono stato anche un po' fortunato quando la palla è entrata.

L'Aston Villa è stata la squadra che ci ha creato più problemi finora, ecco perché questa è il miglior campionato del mondo. Ogni singola partita può essere come questa".